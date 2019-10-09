taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8345
Euro
6.4085
Altın
1502.39
Borsa
101058.78
Gram Altın
281.73
Bitcoin
47786.49

Macron YPG’li teröristi kabul etti

Fransız Cumhurbaşkanı’nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Suriye operasyonun endişe duyan Emmanuel Macron, YPG sözcüsüyle bir görüşme gerçekleştirdi.

REUTERS | 09.10.2019 - 15:00..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye’nin Suriye operasyonunun yankıları devam ederken, bölgedeki çıkarlarından endişe eden devletler, bu askeri operasyonu engellemek için birer birer harekete geçiyor.

DESTEĞE HAZIRIZ MESAJI VERDİ

Reuters’ın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, YPG sözcülüğünü üstlenen İlham Ahmed’i kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Fransız Cumhurbaşkanı, YPG sözcüsüne, DEAŞ’la olan mücadeleleri kapsamında her türlü desteği sunacaklarını açıkladı.

Macron YPG’li teröristi kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, YPG sözcüsü Jihane Ahmed ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin Suriye operasyonuna dair endişelerini de dile getirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yabancı ajanslardan 'Türkiye Suriye'ye girdi' iddiası

Yabancı ajanslardan 'Türkiye Suriye'ye girdi' iddiası

433
19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

251
Yeşim Salkım'a tepkiler dinmedi

Yeşim Salkım'a tepkiler dinmedi

369
Erzurum'da tarihi yapıda mayolu fotoğrafa gözaltı

Erzurum'da tarihi yapıda mayolu fotoğrafa gözaltı

106
Elektromanyetik top ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu

Elektromanyetik top ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu

98
İngiliz gazeteci Suriye’deki DEAŞ kampını ziyaret etti

İngiliz gazeteci Suriye’deki DEAŞ kampını ziyaret etti

157
Hasta yakını ile doktorun kavgası

Hasta yakını ile doktorun kavgası

495
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir