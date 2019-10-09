Macron YPG’li teröristi kabul etti

Türkiye’nin Suriye operasyonunun yankıları devam ederken, bölgedeki çıkarlarından endişe eden devletler, bu askeri operasyonu engellemek için birer birer harekete geçiyor.

DESTEĞE HAZIRIZ MESAJI VERDİ

Reuters’ın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, YPG sözcülüğünü üstlenen İlham Ahmed’i kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Fransız Cumhurbaşkanı, YPG sözcüsüne, DEAŞ’la olan mücadeleleri kapsamında her türlü desteği sunacaklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, YPG sözcüsü Jihane Ahmed ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin Suriye operasyonuna dair endişelerini de dile getirdi.