Ceylan'ın acı günü

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Ceylan, bu kez de ablası Nalan Avcı'nın ölümüyle yıkıldı… Acı haberi duyuran Ceylan, ““Canımız… Kıymetlimiz… Ablamız… Nalan Avcı, hakkın rahmetine kavuştu” dedi.

Ünlü türkücü Ceylan'ın ablası Nalan Avcı vefat etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Avcı'nın ölüm haberini önce Alişan duyurdu, ardından türkücüden paylaşım geldi.

“Canımız… Kıymetlimiz… Ablamız…”

Alişan, yaptığı açıklamada, “Allah sabırlar versin. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Ceylan'ımın ablası Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” Dedi.

Ceylan ise “Canımız… Kıymetlimiz… Ablamız… Nalan Avcı, hakkın rahmetine kavuştu. Acımız çok büyük. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Levent Camisi’nden kaldırılacak, Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir.” ifadelerini kullandı.

3 yıl içinde üçüncü acı

Geçtiğimiz yıl ise türkücünün babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ceylan, Aralık 2019'da da yeğeni Nazlıcan'ın ölümüyle sarsılmıştı.

Arkan, 2018 yılının aralık ayında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.

Dua istemişti

Ceylan, Instagram sayfasından açıklama yaparak yeğeni için dua istemişti.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Nazlıcan Arkan 2019 yılında 25 yaşındayken hayatını kaybetmişti.