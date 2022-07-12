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    Ceylan'ın acı günü

    Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Ceylan, bu kez de ablası Nalan Avcı'nın ölümüyle yıkıldı… Acı haberi duyuran Ceylan, ““Canımız… Kıymetlimiz… Ablamız… Nalan Avcı, hakkın rahmetine kavuştu” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 12:42
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    Ceylan'ın acı günü

    Ünlü türkücü Ceylan'ın ablası Nalan Avcı vefat etti.

    Bir süredir kanser tedavisi gören Avcı'nın ölüm haberini önce Alişan duyurdu, ardından türkücüden paylaşım geldi.

    “Canımız… Kıymetlimiz… Ablamız…”

    Alişan, yaptığı açıklamada, “Allah sabırlar versin. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Ceylan'ımın ablası Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” Dedi.

    Ceylan ise “Canımız… Kıymetlimiz… Ablamız… Nalan Avcı, hakkın rahmetine kavuştu. Acımız çok büyük. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Levent Camisi’nden kaldırılacak, Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir.” ifadelerini kullandı.

    Ceylan ın acı günü #1

    3 yıl içinde üçüncü acı

    Geçtiğimiz yıl ise türkücünün babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.

    Ceylan, Aralık 2019'da da yeğeni Nazlıcan'ın ölümüyle sarsılmıştı.

    Arkan, 2018 yılının aralık ayında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.

    Ceylan ın acı günü #2

    Dua istemişti

    Ceylan, Instagram sayfasından açıklama yaparak yeğeni için dua istemişti.

    Yapılan tüm müdahalelere rağmen Nazlıcan Arkan 2019 yılında 25 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

    Ceylan ın acı günü #3

    Ceylan ın acı günü #4

    Ceylan ın acı günü #5


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