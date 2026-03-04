Yağmur Tanrısevsin'in kış tatili! Fotoğraflarını yayınladı

Son olarak Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği 'Ayşe' karakteriyle adından söz ettiren Yağmur Tanrısevsin, kış tatili için rotasını dünyanın en popüler kayak merkezlerine çevirdi.

İsviçre’nin lüks ve doğasıyla ünlü St. Moritz kentinde Alp Dağları'nın tadını çıkaran güzel oyuncu, tatilinden kesitleri takipçilerinin beğenisine sundu.

KIŞIN KEYFİNİ SÜRDÜ

Bol bol kayan Tanrısevsin, açık havada havuz keyfi de yaptı. Dışarıdaki dondurucu soğuğa ve çevredeki kar yığınlarına rağmen havuza giren ünlü oyuncu, o anları ölümsüzleştirdi.