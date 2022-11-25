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    Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı

    1 ayda 10 kilo vermişti! Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 07:44
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 08:00
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    Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı

    Ekranların başarılı isimlerinden Nurgül Yeşilçay, son olarak verdiği kilolarla dikkat çekti.

    16 yaşındaki oyuncu tam 16 saat aç kaldığını belirterek 1 ayda 10 kilo verdiğini açıklamıştı.

    "Gözümün önünde dursun"

    Son olarak fit görüntüsüyle dikkat çekmeyi başaran Nurgül Yeşilçay, kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncu paylaşımlarından birine "Ya ben yakında kilo milo alırım bunu da koyayım gözümün önünde dursun" dedi.

    Sırrı verdi

    Protein ağırlıklı beslendiğini söyleyen Yeşilçay sırrını "16 saat aç kalıyorum, gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve peelingi yapıyorum" sözleriyle açıkladı.

    Güzel oyuncu ayrıca haftada 3 günde spor yapıyor.

    Nurgül Yeşilçay ın zayıflama sırrı #1

    Nurgül Yeşilçay ın zayıflama sırrı #2

    Nurgül Yeşilçay ın zayıflama sırrı #3


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