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    Seda Sayan yine estetik yaptırdı

    Seda Sayan tatil dönüşü soluğu yine estetik merkezinde aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 06:44
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 06:48
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    Seda Sayan yine estetik yaptırdı

    Ünlü şarkıcı Seda Sayan, nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.

    Sürpriz törenle dünyaevine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'i tercih etti.

    Estetik sonrası tatil

    Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bir dizi estetik operasyon geçirip Amsterdam'a tatile gitti. Amsterdam'da arkadaşlarıyla güzel bir tatil geçiren çift, İstanbul'a geldi.

    Tatilden sonra estetik

    Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı Seda Sayan ise, tatilden döner dönmez soluğu estetik operasyonda aldı. Seda Sayan, bu defa yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı.

    Seda Sayan yine estetik yaptırdı #1

    Seda Sayan yine estetik yaptırdı #2


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