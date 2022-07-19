Seda Sayan yine estetik yaptırdı

Seda Sayan tatil dönüşü soluğu yine estetik merkezinde aldı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.

Sürpriz törenle dünyaevine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'i tercih etti.

Estetik sonrası tatil

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bir dizi estetik operasyon geçirip Amsterdam'a tatile gitti. Amsterdam'da arkadaşlarıyla güzel bir tatil geçiren çift, İstanbul'a geldi.

Tatilden sonra estetik

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı Seda Sayan ise, tatilden döner dönmez soluğu estetik operasyonda aldı. Seda Sayan, bu defa yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı.