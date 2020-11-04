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    ABD başkanlık seçimlerinde Kanye West'in durumu

    Şarkıcı Kanye West, en yüksek oyu yüzde 0,3 oranıyla Tennessee eyaletinde aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 09:58
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 10:32
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    ABD başkanlık seçimlerinde Kanye West'in durumu

    ABD'li rapçi Kanye West, 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde yarıştı.

    Seçime bağımsız aday olarak katılan West'in aldığı oy belli oldu.

    ALDIĞI EN YÜKSEK OY 10 BİN

    43 yaşındaki şarkıcı, şimdiye kadar yaklaşık 50 bin oy aldı. West, en yüksek oy oranını yüzde 0,3 ile yaklaşık 10 bin oy aldığı Tennessee eyaletinde elde etti.

    West, söz konusu eyalette Anayasa Partisi, Yeşil Parti, Sosyalizm ve Özgürlük Partisi’ni geride bıraktı. Ancak Özgürlük Partisi’nden Jo Jorgensen 19 bin oyla West’i geçti.

    TENNESSEE'DE OY ORANLARI

    Cumhuriyetçi Donald Trump, Tennessee'de oyların yüzde 60,8'ini alırken, Demokrat Joe Biden yüzde 37,4'te kaldı.

    ABD başkanlık seçimlerinde Kanye West in durumu #1

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