ABD başkanlık seçimlerinde Kanye West'in durumu

Şarkıcı Kanye West, en yüksek oyu yüzde 0,3 oranıyla Tennessee eyaletinde aldı.

ABD'li rapçi Kanye West, 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde yarıştı.

Seçime bağımsız aday olarak katılan West'in aldığı oy belli oldu.

ALDIĞI EN YÜKSEK OY 10 BİN

43 yaşındaki şarkıcı, şimdiye kadar yaklaşık 50 bin oy aldı. West, en yüksek oy oranını yüzde 0,3 ile yaklaşık 10 bin oy aldığı Tennessee eyaletinde elde etti.

West, söz konusu eyalette Anayasa Partisi, Yeşil Parti, Sosyalizm ve Özgürlük Partisi’ni geride bıraktı. Ancak Özgürlük Partisi’nden Jo Jorgensen 19 bin oyla West’i geçti.

TENNESSEE'DE OY ORANLARI

Cumhuriyetçi Donald Trump, Tennessee'de oyların yüzde 60,8'ini alırken, Demokrat Joe Biden yüzde 37,4'te kaldı.