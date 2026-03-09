A.B.İ’nin Çağla’sı Afra Saraçoğlu'nun Paris çıkarması! Kendine hayran bıraktı

Ekranların başarılı güzellerinden Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisndeki Seyran karakteriyle ünlenmişti.

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme gelen ünlü isim, son olarak A.B.İ dizisiyle ekrana dönmüştü.

AFRA PARİS'TE

Güzelliğiyle ve oyunculuktaki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası kapsamında Fransa'ya gitti. Paris Moda Haftası'nda boy gösteren ünlü oyuncu siyahlar içindeki kombiniyle dikkat çekti.

DEKOLTE SIRTTA

Dünyaca ünlü bir markanın 2026-2027 Sonbahar/Kış defilesine katılan güzel oyuncu derin sırt dekoltesiyle beğeni topladı. Oyuncuya sosyal medyada övgü dolu yorumlar geldi.