Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı'ya yalvardı! Hüngür hüngür ağladı

2026 yılının Survivor'ına da katılan Nagihan Karadere, performansıyla adından söz ettiriyor.

Daha önce Seren Ay ile kavga ettiği için 5 ödülden men cezası alan Nagihan Karadere, dün akşamki konseyde gözyaşlarına boğuldu.

"DAYANAMIYORUM"

Ödüllerden yararlanamadığı için aç kalan Nagihan Karadere, konseyde duygusal anlar yaşadı. Hüngür hüngür ağlayan Karadere, şunları söyledi: "Acun Bey hiç iyi değilim. Gerçekten çok kötüyüm, dayanamıyorum. Ben bu kadarını beklemiyordum. Ben ne diyeceğimi de bilmiyorum.

"BİTTİM"

Çocuk gibi gelip ağlamak da istemiyorum. Gerçekten bittim tükendim. Yalvarıyorum ne olur bir şey yapın. Kurban ne olayım, ölüyorum ya. Bünyem kaldırmıyor şartlar çok zor.

"KUSMAYA BAŞLADIM"

Çok uzun zamandır bir ay oldu neredeyse buraya geleli artık bir şey yememekten artık kusmaya başladım. Arkadaşlara afiyet olsun. Bir sorunum yok ama gerçekten pilav yiyemeyecek durumdayım.

"YALVARIYORUM"

Karşı takımın eli güçlü. Hiçbir şeyimiz yok. Psikolojim artık tamamıyla bitti! Yardım edin Acun Bey, bittim ya gerçekten bir şey getirin ya yalvarıyorum ya. Yalvarıyorum, yalvarıyorum, yalvarıyorum."

"BU BİZİ ÜZER"

Nagihan'ın gözyaşları karşısında şahsi kredisini kullandığını belirten Acun Ilıcalı, "5 ödül ceza yedin, bugünkü ödülü aynı şekilde sana verdireceğim ben. Arkadaşların aldığı yemeklerin aynısından sen de alacaksın. Senin şu durumda olman bizi üzer. Şahsi kredimi kullanarak ödülü 4'e düşürüyorum." dedi.