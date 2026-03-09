Erkek bebek geliyor! Nazlı Sabancı'dan ilk hamilelik pozu geldi

Sosyetenin en ünlü çiftlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, Ekim 2021'de gerçekleşen görkemli bir törenle evlenmişti. Çiftin ilk çocukları Arzu Alara, aileye mutluluk getirmişti.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUK

4 yaşında evlilik dışı bir çocuğunun ortaya çıkan Hacı Sabancı, bir kez daha baba oluyor.

3 AYLIK ERKEK

İddialara göre, çiftin 3 aylık erkek bebek beklediği ve isimlerine henüz karar vermedikleri ileri sürülmüştü.

NAZLI ORTAYA ÇIKTI

Hamile olduğu ortaya çıkan ve o günden bu yana adeta sırra kadem basan Nazlı Sabancı sosyal medya paylaşımıyla sessizliğini bozdu.

Yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın baby shower organizasyonuna katılan Sabancı gelini, Ömer bebekle de ilk pozunu vererek hesabından paylaştı.