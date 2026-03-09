Tükenmişlik sendromu itirafı! Nehir Erdoğan'a köy hayatı iyi geldi

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Yiğit Özşener ve Nezaket Erden ile paylaştığı “Mira” adlı dijital dizinin tanıtımı yapıldı.

KÖY HAYATI İYİ GELDİ

Basın toplantısında samimi açıklamalarda bulunan Erdoğan, bir süredir şehirden uzak, doğayla iç içe bir hayat sürdüğünü söyledi. Tükenmişlik sendromu yaşadığını dile getiren Erdoğan, bu zorlu süreci köy hayatı sayesinde geride bıraktığını anlattı. Oyuncu, doğayla iç içe yaşamanın kendisine iyi geldiğini ve yeniden toparlanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Ünlü oyuncu, “Köy hayatı, bahçe, sakinlik, durmak… Bazen şehri özlüyorum, çıkıp geliyorum. Neyi nasıl hissediyorsam öyle yaşıyorum. Bu benim tercihim, şans değil. Babam sağ olsun, bir köyüm var.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, açıklamalarında geçmişte yaşadığı tükenmişlik sendromuna da değindi. Oyunculuğun psikolojik olarak zorlayıcı bir meslek olduğuna dikkat çeken oyuncu, benzer bir süreci daha önce Meryem Uzerli’nin de yaşadığını hatırlattı.

"HER GÜN AĞLIYORDUM"

“Toparlanma sürecim biraz uzun sürdü” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biraz fazla yüklendik kendimize. Yıllarca ‘rolümden çıkamıyorum’ diye dolaştım. Oyunculuk haftanın yedi günü yapılmaması gereken bir iş. Arkadaşlarım bana ‘doktora görün, bu 'tükenmişlik sendromu' dedi. O dönem her gün ağlıyordum."