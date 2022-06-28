Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile düğüne gitti

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Dimitris Pelkas ve Kiveli Marda'nın düğününe katıldı.

Fenerbahçe'de top koşturan Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi. Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı.

Pelkas'ın düğününde en çok dikkat çeken isim ise Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya oldu.

Uyumsuz bulundular

Sosyal medyada evlenecekleri iddiası konuşulan Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı'nın tarzı Instagram'da gündeme geldi.

ELBİSE 29 BİN TL

Ayça Çağla Altunkaya'nın derin yırtmaçlı elbisesinin yanında Acun Ilıcalı'nın takım giymesi dikkat çekti. İkilinin tarzı genel olarak beğenilmedi.

Altunkaya'nın giydiği elbisenin fiyatı 29 bin TL olduğu öğrenildi.