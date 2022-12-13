Adele itiraf etti: Günde 5 kez terapi aldım

Adele itiraf etti: Günde 5 kez terapi aldım

Şarkıcı Adele, eski eşinden boşanırken günde beş kez terapi gördüğünü itiraf etti.

Şu sıralar Las Vegas’taki konser serisine devam eden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, canlı performans yapmaktan korktuğu için Las Vegas gösterileri esnasında terapi almaya başladığını ifade etti. Ünlü şarkıcı, eski eşi Simon Konecki'den boşanırken ise günde beş kez terapi gördüğünü itiraf etti.

"Terapiye başlamam gerekiyordu"

2019’da oğlunun babası Simon Konecki’den boşanma aşamasında günde beş kez terapi gördüğünü açıklayan Adele, “Tekrar terapi almaya başladım çünkü birkaç yıl terapi görmemiştim. Başlamam gerekiyordu" dedi.

34 yaşındaki şarkıcı, “Önceden, açıkçası boşanırken günde beş terapi seansı alıyordum” itirafında bulundu.

Adele, söyleyeceği şeylerden kendini sorumlu tutmak için terapiye geri dönmeye karar verdiğini açıkladı.