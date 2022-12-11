Adriana Lima ilk kez oğlunu paylaştı

Ağustos ayında üçüncü kez anne olan ünlü model, oğlu Cyan'ın babasıyla birlikte Katar'da çekildiği fotoğrafı hayranlarıyla paylaştı. Fotoğraf yoğun ilgi gördü.

Ünlü model Adriana Lima yapımcı sevgilisi Andre Lemmers ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşıyor.

Çift, geçtiğimiz şubat ayında bebek beklediklerini sosyal medyada hesaplarından duyurmuştu.

41 yaşındaki modelin eski eşinden iki kızı bulunuyor.

Üçüncü kez anne oldu

Geçtiğimiz aylarda yaptığı cinsiyet partisiyle erkek bebeğinin olacağını bir partiyle öğrenen Lima, büyük sevinç yaşamıştı.

Hamilelik süresince iddialı pozlarıyla gündem olan ünlü model, 29 Ağustos tarihinde üçüncü kez doğum yaptı.

Yeniden annelik heyecanı yaşayan Lima, minik oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

"Her zaman olduğumuz gibi büyük ve mutlu bir aile olabiliriz"

FIFA Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte Katar'da bulunan Lima paylaşımına şu notu düştü:

"Oğlum, annen gülüşünde ilk futbol turnuvanı baban ile geçirmekten duyduğun mutluluğu görüyor. Yakında kız kardeşlerin ve ben sana tekrar katılacağız. Böylece her zaman olduğumuz gibi büyük ve mutlu bir aile olabiliriz! Sizi seviyoruz. Bu vesileyle Infantino ailesine bizi FIFA World Cup ailesinin bir parçası yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum, bu anılar sonsuza dek kalbimizde olacak. Not: Babasının çıkarmayı unuttuğu fiyat etiketine aldırmayın." ifadelerini kullandı.