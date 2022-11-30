Adriana Lima'nın değişimi gündem oldu

Dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Eski eşi Marko Jaric’ten Valentina (12) ve Sienna (9) adlarında iki çocuğu bulunan 41 yaşındaki Brezilyalı model Adriana Lima, Andre Lemmers ile birlikteliğinden üçüncü bebeğini dünyaya getirmişti.

Geçtiğimiz ağustos ayında oğlunu kucağına alan Lima'nın son halini görenler inanamadı.

Aylar sonra ortaya çıkan ünlü modelin kilo almış ve yaşlanmış hali sosyal medyayı adeta birbirine kattı.

"Ne oldu sana Adriana?"

Sosyal medyadan paylaşım yapan dünyaca ünlü mankenin bu görüntüsüne binlerce kişi yorum yaparken Lima'ya "Ne oldu sana Adriana?" sorusu yöneltildi. Adriana Lima, uzunca bir süredir objektiflerden uzak bir yaşam sürüyordu.