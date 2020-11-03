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    Alev Alev dizi setinde koronavirüs paniği

    Bu hafta ilk bölümüyle ekrana gelmesi planlanan Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs vakası yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 08:12
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    Alev Alev dizi setinde koronavirüs paniği

    Başrolünü Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Deniz Çiçek, Cihangir Ceyhan ve Berker Güven gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs paniğe neden oldu.

    HERKES TEST YAPTIRDI

    İlk bölümü perşembe günü yayınlanacak olan dizinin yönetmeni Ahmet Katıksız koronavirüse yakalandı. Bu gelişme üzerine set durdu ve bu sabah tüm ekibe test yapıldı.

    2. YÖNETMEN DEVAM EDECEK

    Akşam saatlerinde sonuçlar açıklandı ve ekipte başka koronavirüs vakasına rastlanmadı.

    Yönetmen Katıksız'ın evde tedavisine başlanırken dizi ekibinin kısa süre içinde 2. yönetmenle sete çıkması bekleniyor.

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