Alev Alev dizi setinde koronavirüs paniği

Bu hafta ilk bölümüyle ekrana gelmesi planlanan Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs vakası yaşandı.

Başrolünü Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Deniz Çiçek, Cihangir Ceyhan ve Berker Güven gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs paniğe neden oldu.

HERKES TEST YAPTIRDI

İlk bölümü perşembe günü yayınlanacak olan dizinin yönetmeni Ahmet Katıksız koronavirüse yakalandı. Bu gelişme üzerine set durdu ve bu sabah tüm ekibe test yapıldı.

2. YÖNETMEN DEVAM EDECEK

Akşam saatlerinde sonuçlar açıklandı ve ekipte başka koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Yönetmen Katıksız'ın evde tedavisine başlanırken dizi ekibinin kısa süre içinde 2. yönetmenle sete çıkması bekleniyor.