Aleyna Tilki, çorabın üstüne külot giydi

Yaptığı hareketler ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki klibi için sınırları zorladı.

Geçtiğimiz hafta kendisi gibi şarkıcı olan yakın arkadaşı Serel Yereli'nin yanına giden Aleyna Tilki, Londra'daki halleriyle dikkat çekmişti.

Takıntılı hayranıyla başı dertte olan olan genç şarkıcıdan sosyal medyayı sallayan yeni pozlar geldi.

YENİ KLİP TARZI

Yeni klibi için seçtiği kostümüyle poz veren ünlü isim, file çorabın üstünden giydiği külotla pozlar verdi. Aleyna Tilki'nin paylaşımına yorum yağdı.

Son pozu ile çok konuşulan Tilki, sosyal medya hesbaından şunları yazdı:

"Beni karalayan herkes aslında benim üzerimden kendi eksikliklerini,travmatik taraflarını, ya da karanlık yanlarını yazıyorlar…