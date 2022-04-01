- Haberler
- Magazin Haberleri
- Aleyna Tilki, iddialı pozlarına devam ediyor
Aleyna Tilki, iddialı pozlarına devam ediyor
Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, paylaşımlarına devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 01.04.2022 - 10:16
- Güncelleme : 01.04.2022 - 10:32
Genç popçu Aleyna Tilki iddialı tarzıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde kalçası yırtık kot pantolonlu pozunu paylaşınca tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, son olarak iç çamaşırlı bir pozunu paylaştı.
TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Aleyna Tilki'nin pozu hayranlarının büyük bir kısmını rahatsız etti. Aleyna Tilki'nin pozunu beğenip "Dünya starım" diyenler de vardı.