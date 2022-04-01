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    Aleyna Tilki, iddialı pozlarına devam ediyor

    Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, paylaşımlarına devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:32
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    Aleyna Tilki, iddialı pozlarına devam ediyor

    Genç popçu Aleyna Tilki iddialı tarzıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde kalçası yırtık kot pantolonlu pozunu paylaşınca tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, son olarak iç çamaşırlı bir pozunu paylaştı.

    TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

    Aleyna Tilki'nin pozu hayranlarının büyük bir kısmını rahatsız etti. Aleyna Tilki'nin pozunu beğenip "Dünya starım" diyenler de vardı.

    Aleyna Tilki, iddialı pozlarına devam ediyor #1

    Aleyna Tilki, iddialı pozlarına devam ediyor #2


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