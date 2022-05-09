Aleyna Tilki sahneye sütyensiz çıktı

Kıyafetleri yüzünden sürekli eleştirilen Aleyna Tilki, tek düğmeli hırkasıyla konser verdi.

'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibi gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, sahne tarzıyla yine olay oldu.

Aleyna Tilki daha önce Demet Özdemir, Buket Aydın gibi isimlerin giydiği tek düğmeli hırkayla sahneye çıktı.

Jean ve sütyensiz tarzıyla dikkat çeken Aleyna Tilki sahnede frikik verme ihtimaline rağmen korkusuzca dans etti.

"Sahne normal hayatımın bir parçası"

Aleyna Tilki sahnedeki hallerini paylaşarak şu yorumu yaptı: "Sahnede normal hayatın bir parçası gibi giyinmeyi ve makyajsız olmayı çok seviyorum."