Petrol
83.4
0.87%
Euro
19.5808
0.16%
Dolar
18.6395
0.01%
Altın
1.062
0.32%
Borsa
4960
0.00%
Bitcoin
321.756
-1.58%
BTXN Coin
5.32
-2.38%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Aleyna Tilki'nin annesi değişti

    Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kızı kadar dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aleyna Tilki'nin annesi değişti

    Sosyal medya paylaşımları ve cesur klipleriyle sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, son paylaşımıyla da gündem oldu.

    Her fırsatta kızı Aleyna Tilki'yi desteklediğini söyleyen anne Öztel, genç kızlara taş çıkartıyor. Havva Öztel, son olarak sosyal medya hesabından bir pozunu paylaştı. Havva Öztel'in düzgün fiziğiyle verdiği pozdaki görüntüsü görenleri şaşırttı.

    Gelinlik giydi

    Takipçileri Havva Öztel'i tanımakta zorlandı. Photoshop'u fazla kaçıran Öztel, şarkıcı Göksel'e benzetti. Gelinlikli fotoğrafına, "Çok yakında" yazması da merak uyandırdı.

    Aleyna Tilki nin annesi değişti #1

    Aleyna Tilki nin annesi değişti #2

    Aleyna Tilki nin annesi değişti #3

    Aleyna Tilki nin annesi değişti #4


    Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu? İşte yayın tarihi ve kadrosu!
    Medya

    Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu? İşte yayın tarihi ve kadrosu!

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
    Yaşam

    Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

    Görüş Bildir