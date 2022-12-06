Aleyna Tilki'nin annesi değişti

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kızı kadar dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımları ve cesur klipleriyle sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, son paylaşımıyla da gündem oldu.

Her fırsatta kızı Aleyna Tilki'yi desteklediğini söyleyen anne Öztel, genç kızlara taş çıkartıyor. Havva Öztel, son olarak sosyal medya hesabından bir pozunu paylaştı. Havva Öztel'in düzgün fiziğiyle verdiği pozdaki görüntüsü görenleri şaşırttı.

Gelinlik giydi

Takipçileri Havva Öztel'i tanımakta zorlandı. Photoshop'u fazla kaçıran Öztel, şarkıcı Göksel'e benzetti. Gelinlikli fotoğrafına, "Çok yakında" yazması da merak uyandırdı.