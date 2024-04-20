Haberler



Bilgi



Türkiye için tarih verildi; Bunlar iyi günlerimiz, daha beteri geliyor…

Türkiye için tarih verildi; Bunlar iyi günlerimiz, daha beteri geliyor… Türkiye için son tarih verildi. Özellikle Eskişehir'de yaşayanlar, bunlar daha iyi günleriniz. Meteoroloji kaynakları "mahvolduk" diyerek uyardı.