Türkiye için tarih verildi; Bunlar iyi günlerimiz, daha beteri geliyor…

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Nisan ayının yağmurlarıyla birlikte içimiz biraz olsun ferahlamıştı.
Ancak maalesef kötü haberler geri dönüyor. Meteoroloji uzmanları son değerlendirmelerini yaptı ve "mahvolduk" uyarısında bulundu.
Eskişehir'e gelecek olan şiddetli sıcaklıklar, şehri adeta esir alacak.
Ama bu sadece Eskişehir için geçerli değil. Çevre iller de bu durumdan etkilenecek.
O tarihte giriş yapacak
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından "mavolduk" diyerek rekor sıcaklıkların yaşanacağını duyurdu.
24 Nisan Çarşamba gününü işaret etti. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Mahvettik ve mahvolduk... 24 Nisan Çarşamba Eskişehir, Sarıcakaya'da sıcaklık 40 dereceye çıkabilir. Tüm zamanların Nisan ayı rekoru bekleniyor..."