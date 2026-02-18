Abone ol: Google News

Aleyna Tilki'nin annesinden transparan tarz! Görenler yorum yağdırdı

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel dekoltesiyle adından söz ettirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 12:25
Aleyna Tilki'nin annesinden transparan tarz! Görenler yorum yağdırdı
  • Aleyna Tilki, uyuşturucu operasyonunda adı geçen şarkıcılar arasında yer aldı ve serbest bırakıldı.
  • Annesi Havva Öztel, 47. yaşını kutladıktan sonra derin dekolteli ve transparan tarzıyla dikkat çekti.
  • Sosyal medya kullanıcıları, Öztel'in bu tarzı için yoğun yorumlar yaptı.

Uyuşturucu operasyonunda adı geçen ünlü isimlerden şarkıcı Aleyna Tilki, gündemden düşmüyor. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan şarkıcı, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Tilki kadar adından söz ettiren bir isim de anne Havva Öztel. Geçtiğimiz günlerde 47. yaşını kutlayan Öztel, şu sıralar yurt dışında.

DERİN DEKOLTE

Bir davete katılan ve pozlarını paylaşan Havva Öztel, derin dekolteli ve transparan tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Magazin Haberleri