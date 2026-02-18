Aleyna Tilki'nin annesinden transparan tarz! Görenler yorum yağdırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyuşturucu operasyonunda adı geçen ünlü isimlerden şarkıcı Aleyna Tilki, gündemden düşmüyor. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan şarkıcı, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Tilki kadar adından söz ettiren bir isim de anne Havva Öztel. Geçtiğimiz günlerde 47. yaşını kutlayan Öztel, şu sıralar yurt dışında.

DERİN DEKOLTE

Bir davete katılan ve pozlarını paylaşan Havva Öztel, derin dekolteli ve transparan tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.