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- Aleyna Tilki'ye reklam piyangosu
Aleyna Tilki'ye reklam piyangosu
Oynadığı dondurma reklamından 2 milyon kazandığı belirtilen popçu, "Kardeşim eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum." dedi.
- Haber Merkezi
- 28.06.2020 - 09:53
Aleyna Tilki önceki akşam Ulus'ta görüntülendi.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilki, son oynadığı reklam filmi hakkında konuştu.
"BAĞIŞ YAPMAYI SEVİYORUM"
Reklam filmi için 1 milyon 500 bin lira aldığı iddialarına cevap veren Tilki, "Yazılan ücretten daha fazla aldım. Kardeşimin eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum. Ayrıca bağış yapmayı çok seviyorum." dedi.
Aleyna Tilki'nin reklam için 2 milyon liraya anlaştığı belirtildi.