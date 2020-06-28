Aleyna Tilki'ye reklam piyangosu

Oynadığı dondurma reklamından 2 milyon kazandığı belirtilen popçu, "Kardeşim eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum." dedi.

Aleyna Tilki önceki akşam Ulus'ta görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilki, son oynadığı reklam filmi hakkında konuştu.

"BAĞIŞ YAPMAYI SEVİYORUM"

Reklam filmi için 1 milyon 500 bin lira aldığı iddialarına cevap veren Tilki, "Yazılan ücretten daha fazla aldım. Kardeşimin eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum. Ayrıca bağış yapmayı çok seviyorum." dedi.

Aleyna Tilki'nin reklam için 2 milyon liraya anlaştığı belirtildi.