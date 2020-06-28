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    Aleyna Tilki'ye reklam piyangosu

    Oynadığı dondurma reklamından 2 milyon kazandığı belirtilen popçu, "Kardeşim eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 09:53
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    Aleyna Tilki'ye reklam piyangosu #1

    Aleyna Tilki önceki akşam Ulus'ta görüntülendi.

    Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilki, son oynadığı reklam filmi hakkında konuştu.

    "BAĞIŞ YAPMAYI SEVİYORUM"

    Reklam filmi için 1 milyon 500 bin lira aldığı iddialarına cevap veren Tilki, "Yazılan ücretten daha fazla aldım. Kardeşimin eğitimine ve kendi gelişimime harcıyorum. Ayrıca bağış yapmayı çok seviyorum." dedi.

    Aleyna Tilki'nin reklam için 2 milyon liraya anlaştığı belirtildi.

    Aleyna Tilki'ye reklam piyangosu #2

    Aleyna Tilki'ye reklam piyangosu #3

    Aleyna Tilki'ye reklam piyangosu #4

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