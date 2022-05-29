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    Alişan yeğenlerini yalnız bırakmadı

    Kardeşi Selçuk Tektaş'ın küçük kızı Ceylan'ın okuluna giden ve yaptığı sunumda onu yalnız bırakmayan Alişan, bu anları sosyal medya hesabından yayınladı. Buse Varol'un olmaması ise dikkati çekti.
    • 29.05.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 11:32
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    Alişan yeğenlerini yalnız bırakmadı

    Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ve zor günler geçiren Alişan, geçen zaman içerisinde toparlanmaya çalışıyor.

    Kardeşinin kaybından sonra yeğenlerine babalık yapan Alişan, her fırsatta onlarla bir araya geliyor.

    Bir dönem eşiyle boşanma aşamasına gelen ve sorunlarını halleden Alişan, kardeşinin eşi ve Buse Varol arasında sorun olduğuna yönelik iddialara ise kulaklarını tıkadı.

    Kardeşinin çocukları için elinden geleni yapan türkücü, Ceylan'ın okulda gerçekleştirdiği sunumuna katıldı.

    Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ve büyük kızının yer aldığı sunumda, Buse Varol'un yer almadığı görüldü.

    Alişan yeğenleriyle

    Selçuk Tektaş'ın küçük kızı Ceylan, okulların tatile girmesine sayılı günler kala bir sunum yaptı. Bulduğu her fırsatı yeğenleri ile geçiren Alişan, Ceylan'ı yalnız bırakmadı.

    Duygusal anlar yaşayan Alişan, yeğenleri Eyşan ile Ceylan ve yengesi Merve Tektaş ile objektif karşısında poz verdi.

    Alişan yeğenlerini yalnız bırakmadı #1

    Bir tarafta hüzün bir tarafta gurur

    Birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan Alişan, gönderisinde, "Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm bugün... Ceylan'ım o kadar güzel sunumlar yaptı ki hepimizin göğsünü kabarttı!

    İnşallah daha nice başarılarını, güzel günlerini görürüz Ceylan'ım..." ifadelerini kullandı.

    Alişan yeğenlerini yalnız bırakmadı #2

    Buse yine yok

    Öte yandan kardeşini kaybettikten sonra yeğenlerine destek olan ünlü şarkıcının eşi Buse Varol'un Alişan'a "Yeğenlerin ve yengenle ilgilen ama bizi de ihmal etme" uyarısında bulunduğu ileri sürülmüştü.

    İddialara göre, Buse Varol'un sözlerinden rahatsız olduğu konuşulan Merve Tektaş'ın eltisiyle arası açıldı.

    Gerilimin artmasıyla iki elti, 12 Mayıs Selçuk Tektaş'ın doğum gününde sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmıştı.

    Bu iddialara ilişkin açıklama gelmezken, Ceylan'ın sunumunda Buse Varol'un yer almadığı görüldü.

    Alişan yeğenlerini yalnız bırakmadı #3

    Alişan yeğenlerini yalnız bırakmadı #4


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