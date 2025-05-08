Anne acısıyla sarsılmıştı! Tarkan, turnesini neden bırakmak istemediğini açıkladı

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Dünyaca ünlü starımız Tarkan Tevetoğlu’nun 68 yaşında kalp krizinden hayatını kaybeden annesi Neşe Tevetoğlu, 17 Nisan'da İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Avrupa turnesinde olan Tarkan, haberi alır almaz İstanbul'a gelmişti.

Tarkan, Hamburg konserinde kendisini dinlemeye gelenlere, turnesini neden bırakmak istemediğini konserde açıkladı.

"İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE"

Tarkan; ''Teşekkür ederim, sizleri de bugün üzmek, acıma da ortak etmek istemiyorum. Siz de bana iyi gelin, ben de size iyi geleyim. Gerçekten bir rahatlayalım. Ama arada da hoş görün. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Ama sizin enerjinize çok ihtiyacım var. O yüzden de muhakkak bu konserleri yapacağım dedim. İhtiyacım var onlara, iyi günde kötü günde birlikte olmalıyız.'' diye konuştu.