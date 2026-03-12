Kafasına 7 dikiş atılmıştı! Şarkıcı Semicenk’ten haber var

Hayranlarını korkutan Semicenk'in geçtiğimiz gün evinde bayıldığı öğrenilmişti. Ünlü şarkıcının hastaneye kaldırıldığı ileri sürülmüştü.

Konuyla ilgili ilk açıklama, geçtiğimiz günlerde şarkıcıdan gelmişti. Semicenk, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

7 DİKİŞ ATILDI

Kafasında 7 dikiş atılan şarkıcı, yaptığı paylaşımla hayranlarının yüreklerine su serpmişti.

HAYRANLARA TEŞEKKÜR

Sanatçı, sağlık durumunun tamamen normale döndüğü ve moralinin yerinde olduğunu duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımlarda iyileşme sürecinin hızla devam ettiğini belirten Semicenk, hastaneden yayınladığı paylaşımda 'Dikişlerinin yarısı alındı' yazdı.

Ünlü isim, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkürlerini iletti.