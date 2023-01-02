Petrol
86
3.04%
Euro
20.038
0.05%
Dolar
18.7197
0.10%
Altın
1.097
0.07%
Borsa
5509
-0.59%
Bitcoin
317.016
0.63%
BTXN Coin
6.12
1.66%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 5 C

    Armağan Çağlayan'ın RTÜK isyanı

    Yılbaşını televizyon izleyerek evinde geçiren Armağan Çağlayan, ekrana çıkan dansözleri flu gözükmesinden şikayetçi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 07:29
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 07:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Armağan Çağlayan'ın RTÜK isyanı

    Oryantal Didem yılbaşı gecesi için İbo Show programında dans etti. Geçtiğimiz yıllarda kapalı giyindirildiği için sosyal medyada gündeme gelen Didem, bu sefer şaşırttı.

    ''Gerekirse tüm açık yerlerimi kostümlerle kapatırım. Kapalı kıyafetlerle de olsa çıkıp sanatımı icra etmek istiyorum'' diyen oryantal Didem, programa göğüs ve bacak dekoltesiyle dans etti.

    Armağan Çağlayan ın RTÜK isyanı #1

    Armağan Çağlayan ise oryantalin dans ettiği sırada ekranın flu olduğunu iddia ederek RTÜK'e sitem etti.

    Armağan Çağlayan ın RTÜK isyanı #2

    "Dansözler flu"

    Ancak sosyal medyada bazı izleyiciler ekranın flu olduğunu iddia etti. Armağan Çağlayan da bu duruma sitem etti. Çağlayan paylaşımında "Bütün dansözleri flu seyrettik, RTÜK korkusundan! Ayıp yahu" dedi.

    Armağan Çağlayan ın RTÜK isyanı #3

    Armağan Çağlayan ın RTÜK isyanı #4


    'Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz'
    Ekonomi

    'Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz'

    Kayseri'de ekipler şüpheliyi dolabın üstünde buldu: Çıktığın yere bak
    3. Sayfa

    Kayseri'de ekipler şüpheliyi dolabın üstünde buldu: Çıktığın yere bak

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    Görüş Bildir