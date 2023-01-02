Armağan Çağlayan'ın RTÜK isyanı

Yılbaşını televizyon izleyerek evinde geçiren Armağan Çağlayan, ekrana çıkan dansözleri flu gözükmesinden şikayetçi oldu.

Oryantal Didem yılbaşı gecesi için İbo Show programında dans etti. Geçtiğimiz yıllarda kapalı giyindirildiği için sosyal medyada gündeme gelen Didem, bu sefer şaşırttı.

''Gerekirse tüm açık yerlerimi kostümlerle kapatırım. Kapalı kıyafetlerle de olsa çıkıp sanatımı icra etmek istiyorum'' diyen oryantal Didem, programa göğüs ve bacak dekoltesiyle dans etti.

Armağan Çağlayan ise oryantalin dans ettiği sırada ekranın flu olduğunu iddia ederek RTÜK'e sitem etti.

"Dansözler flu"

Ancak sosyal medyada bazı izleyiciler ekranın flu olduğunu iddia etti. Armağan Çağlayan da bu duruma sitem etti. Çağlayan paylaşımında "Bütün dansözleri flu seyrettik, RTÜK korkusundan! Ayıp yahu" dedi.