Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver resmen boşandı

Ünlü oyuncu, 10 yıllık ayrılığı boşanmayla noktaladı. Schwarzenegger, "Öfke ve hayal kırıklığını anlıyorum ve hak ediyorum" dedi.

Terminatör'ün yıldızı ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, 25 yıllık eşiyle ayrılığını resmiyete döktü.

Birlikteliği sonlandırma kararı alan Maria Shriver, hizmetçilerinden bir çocuğu olduğu ortaya çıktıktan sonra Temmuz 2011'de Schwarzenegger'den boşanmak için dava açtı.

AYRILIK BOŞANMAYLA SONUÇLANDI

TMZ'nin haberine göre, dört çocuklu çift, bu ayın başlarında 10 yıllık ayrılığı boşanmayla sonuçlandırdı.

Mal taksimi anlaşmasıyla ilgili sürecin ise boşanmayı geciktirdiği belirtiliyor.

400 MİLYON DOLARLIK MÜLK

Çiftin evlilik sözleşmesi olmadığı ve mülklerinin 400 milyon dolar değerinde olduğu düşünülüyor.

"BU OLAYI EŞİME ANLATTIM, ÖFKEYİ HAK EDİYORUM"

Arnold, evlilik dışı ilişkisini "Valilikten ayrıldıktan sonra, 10 yıldan fazla bir süre önce meydana gelen bu olayı eşime anlattım." şeklinde ifade etti.

Ünlü oyuncu, "Arkadaşlarım ve ailem arasındaki öfke ve hayal kırıklığını anlıyorum ve hak ediyorum." diye ekledi.