Artık sarışın değil! Oyuncu Hazal Türesan imaj yeniledi

- Hazal Türesan, sarı saçlarına veda edip imaj değiştirdi.
- Yeni saç rengini sosyal medyada paylaştı ve takipçilerinden büyük beğeni aldı.
- Türesan, değişiklikle enerjisinin yükseldiğini belirtti.
Veliaht dizisiyle ekranlara geri dönen 40 yaşındaki güzel oyuncu Hazal Türesan, yer aldığı projelerin yanı sıra paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
SARIŞIN BİLİNİR
Yıllardır sarı ve turuncu saç kullanan güzel oyuncu bu kez imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarından vazgeçen oyuncu, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.
"NASIL OLMUŞUM"
Ünlü isim, "Saç rengimi değiştirdiğimde enerjimin yükselmesi hissini çok seviyorum. Nasıl olmuşum?" yazdı. Türesan kısa sürede binlerce beğeni aldı.