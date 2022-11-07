Petrol
97.56
-1.02%
Euro
18.5086
0.09%
Dolar
18.603
0.20%
Altın
1.001
-0.37%
Borsa
4217
0.00%
Bitcoin
392.752
-0.82%
BTXN Coin
10.36
-0.38%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Asena, yeni mesleği için çalışıyor

    Dans performanslarıyla bir döneme damga vuran eski oryantal Asena'nın yeni mesleği şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 08:32
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 08:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Asena, yeni mesleği için çalışıyor

    Türkiye'nin en ünlü oryantallerinden Asena 2017 yılında Hasan Dere ile dünyaevine girmesinin ardından kabuğuna çekildi.

    Defilesi var

    Moda dünyasına adım atan eski oryantal 15 Kasım'da gerçekleştireceği gelinlik defilesi için gün sayıyor.

    Defile öncesinde dikiş makinasının başına geçen Asena, "İzleyicilerim yıllarca beni dansımın dışında kostümlerimi de çok beğeniyordu" dedi.

    Asena, yeni mesleği için çalışıyor #1

    Babaannesinin kendisini çocukken 6 yıl boyunca zorla makinede beyaz işe gönderdiğini ifade eden Asena sözlerine şöyle devam etti:

    "Babaannem pırlantayı koluma takmış"

    "Yatak örtüsü kenarlarına işledikleri o delik delik sabır gerektiren işlemeleri öğrendim. Üniversiteye kadar o işi yaptım. Babaanneciğim bana hediye ettiği pırlantayı koluma takmışım aslında o yıllarda. Gelinlik ve abiyelerimizi Edibe hanım ve yine kalıbı ve dikimi çok muhteşem olan Özkan Karakuşoğlu ile birlikte uyguladık. ve 15 Kasım'da muhteşem bir geceye hazır imza atacağız."

    Asena, yeni mesleği için çalışıyor #2


    Serel Yereli: Ölü şairler topluluğunda
    Magazin

    Serel Yereli: Ölü şairler topluluğunda

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS lise sınavı sonuç sorgulama!
    Eğitim

    KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS lise sınavı sonuç sorgulama!

    Görüş Bildir