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    Aşk acısı çeken Merve Oflaz tatile çıktı

    allan Hakko'nun ailesiyle tanışan Oflaz'dan evlilik müjdesi beklerken ayrılık haberi geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 07:54
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    Aşk acısı çeken Merve Oflaz tatile çıktı

    2008 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olarak adını duyuran Merve Oflaz, 2 yıldır iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşıyordu.

    Tatil iyi gelir

    Her fırsatta sık sık dünyanın farklı yerlerine tatile giden aşıklar geçen ay ayrıldı. Aşk acısı yaşayan Merve, sevgilisi Allan’ı unutmak için tatile çıktı.

    New York'a uçtu

    Hafta içi meslektaşı Alican Aytekin ile İtalya’ya Milan-Chelsea maçını izlemeye giden Oflaz oradan da Amerika’nın New York eyaletine uçtu.

    Aşk acısı çeken Merve Oflaz tatile çıktı #1

    Aşk acısı çeken Merve Oflaz tatile çıktı #2


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