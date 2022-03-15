Aslıhan Doğan: Kızım olursa ismi hazır

Üçüncü kez anne olmak isteyen Aslıhan Doğan, bir de kızı olsun istiyor.

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, merak edilen hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN GELDİ"

Evliliğinin bilinmeyenlerine dair samimi açıklamalarda bulunan Turan, eşinin kendisinden daha romantik olduğunu söyledi.

Sosyetik güzel, "Bir keresinde sevgili bile değilken kimsenin benimle gelmediği bir yere İspanya'dan gelmişti ve beni yalnız bırakmamıştı." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ"

Doğan, "Arda'yla tanışıklığımız 2005 yılına dayanıyor. O zamanlar arkadaştık, 10 yıl boyunca iyi arkadaş kaldık. İlişkimiz 2015 yılında başladı. Flörtlerde ayrılıp barışmalar oldu ama 2018'de evlendik. Arkadaşlığımız aşka dönüşmesinde beraber kaliteli vakit geçirdiğimizin farkına varmasının önemi büyüktü.

"İSMİ HAZIR"

"Bizim evliliğimiz aşkımızı büyüttü. Tutku da var, kavgalar da oluyor. Bunların aşkları dinamik tuttuğunu düşünüyorum. Sevmediğim yönü çok yok. Biraz dediğim dediktir. Benim kötü huyum Arda'dan fazla. Ben çok rahat bir insanım ve bu rahatlığım biraz vurdumduymazlığa gidebiliyor" şeklinde konuştu.

Show TV'in haberine göre, Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu bulunan Turan, üçüncü kez anne olmayı istediğini de dile getirdi: "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey… Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var ve üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum."