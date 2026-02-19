Aslıhan Gürbüz'ün yeni yaş paylaşımı

Ekrana gelen birçok favori yapımda yer alan Aslıhan Gürbüz, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

KEDİSİYLE KUTLADI

Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, 43 yaşına girdi. Ünlü isim büyük parti yapmak yerine evinde kedisiyle kutlama yaptı.

"BENİMLESİN"

"Annem seni çöpte bulalı 43 yıl oldu" yazılı doğum günü pastasını kedisiyle üflediği anları sosyal medya hesabından yayınlayan Gürbüz, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Mino bir yaşıma daha girdim, olduğum halimle, en filtresiz, en normal fotoğrafımızla bir doğum günümde daha benimlesin.

Zaten ailem ve bir avuç kalan arkadaşlarımla bu yeni yaşımda anladım ki, Instagram'a koymadığında da hatırlanıyorsan bazıları için varsın. Çok kıymetli, göstermeden, en sıradan en insan halinle var olmak.

"HOŞ GELDİN"

Geride bıraktığım yaş çok şey öğretti, bayağı da sert geçti ama benim yeni yaşımdan umudum var Mino. Birine dilenecek en güzel dilek, edilecek en güzel duanın 'Allah seni senin gibilerlerle karşılaştırsın' ve 'Yolun hep Allah'tan korkan, kuldan utananlara denk gelsin!' olduğunu anladığım yaşım, hoş geldin."

Gürbüz, Yahşi Cazibe, Ufak Tefek Cinayetler, Kor ve Kral Kaybederse gibi birçok dizi ve film projesinde yer almıştı.