Hazal Kaya'dan hastalık paylaşımı: Yerle bir oldum

'Adını Feriha Koydum', 'Bizim Hikaye', 'Maral', 'Genco' ve 'Aşk-ı Memnu' gibi birçok projede rol alan başarı oyuncu Hazal Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında dünya evine girmişti. Ünlü çiftin bu evlilikten 2 çocukları dünyaya geldi.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Kaya, son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu.

AĞIR GRİP

35 yaşındaki oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı son kareyle ağır bir grip geçirdiğini duyurdu.

"YERLE BİR OLDUM"

Kaya, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak "Dümdüz griple yerle bir oldum... Avuçla aldığım vitaminler nereye gidiyor ya" ifadelerini kullandı.