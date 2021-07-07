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    Aslışah Alkoçlar'dan hamilelik pozu

    Tatilden dönen 6 aylık hamile olan Aslışah Alkoçlar, siyah elbisesiyle poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 10:19
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    Aslışah Alkoçlar'dan hamilelik pozu

    Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Demirağ ile geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar, kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti.

    BEBEĞİNE KAVUŞMAK GÜN SAYIYOR

    Şimdilerde 6 aylık hamile olan ve oğlunu kucağına almak için gün sayan Aslışah Alkoçlar, karnı burnunda pozları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Alkoçlar, son olarak siyah elbiseli pozlarını 215 bin takipçili Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    Aslışah Alkoçlar dan hamilelik pozu #1

    Aslışah Alkoçlar dan hamilelik pozu #2

    Aslışah Alkoçlar dan hamilelik pozu #3

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