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    Atiye koronavirüse yakalandı

    Ünlü popçu Atiye'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 13:30
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    Atiye koronavirüse yakalandı

    Üç yıllık uzun bir aranın ardından sonra ‘Ses Seda Yok’ adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan bir çocuk annesi Atiye, koronavirüse yakalandı.

    Hastalığı evinde atlatan Atiye'nin sağlık durumu iyi. Ünlü şarkıcının karantinası önümüzdeki hafta bitecek.

    EVLİLİK ARASI VERMİŞTİ

    Atiye, 2018 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile Almanya'da evlenmişti. Ünlü şarkıcı, 2019'da kızı Ferah Feza'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

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