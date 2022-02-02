Ünlü popçu Atiye'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Üç yıllık uzun bir aranın ardından sonra ‘Ses Seda Yok’ adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan bir çocuk annesi Atiye, koronavirüse yakalandı.

Hastalığı evinde atlatan Atiye'nin sağlık durumu iyi. Ünlü şarkıcının karantinası önümüzdeki hafta bitecek.

EVLİLİK ARASI VERMİŞTİ

Atiye, 2018 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile Almanya'da evlenmişti. Ünlü şarkıcı, 2019'da kızı Ferah Feza'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.