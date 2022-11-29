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    Ayça Çağla Altunkaya silikon yaptırdı iddiası

    Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak yaşamaya çalışan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, TikTok paylaşımlarıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 11:11
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    Ayça Çağla Altunkaya silikon yaptırdı iddiası

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra aradığı aşkı Ayça Çağla Altunkaya'da bulmuştu.

    Acun Ilıcalı sevgilisi için "Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var" demişti. Her fırsatta sevgilisiyle mutlu olduğunu söylene Ilıcalı'nın genç aşkı gözlerden uzak yaşıyor.

    Göğüsler büyüdü

    Ayça Çağla Altunkaya şu sıralar kendini spora verdi. Spor yaptığı anları paylaşan genç sevgilinin son hali de dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın sevgilisini görenler "Göğüs estetiği mi yaptırmış sanki" yorumlarında bulundu.

    1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya daha önce de estetik iddialarıyla gündeme gelmişti.

    Ayça Çağla Altunkaya silikon yaptırdı iddiası #1

    Ayça Çağla Altunkaya silikon yaptırdı iddiası #2

    Ayça Çağla Altunkaya silikon yaptırdı iddiası #3


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