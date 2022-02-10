Aylık geliri 400 bin TL olan Emrah, nafaka vermek istemiyor

2014 yılından beri boşanmaya çalışan ancak nafaka yüzünden sürekli mahkemeyi erteleyen Emrah sonunda Sibel Erdoğan'dan boşandı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Emrah'ın 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandığı iddiası bugün gündeme bomba gibi düştü. Yıllardır boşandılar boşanacaklar diye konuşulan mevzu sonunda bitti.

Şimdi de cimriliğiyle sürekli gündeme gelen Emrah'ın ne kadar nafaka vereceği konuşulmaya başladı. Mahkemeden sonra hiçbir açıklama yapmayan ünlü çifttin boşanmasıyla ilgili detaylar gelmeye başladı.

AYLIK GELİRİNİ 400 BİN TL OLRAK AÇIKLADI

Al Sana Haber progamının sunucularından Seyhan Soylu, canlı yayında gazeteci Emrah Öztürk ile görüşme yaptı. İddiaya göre; mahkeme 400 bin TL aylık gelirinin olduğunu açıklayan Emrah'ın Sibel Erdoğan'a ayda 30 bin TL nafaka ödemesine karar verdi. Ancak ünlü şarkıcının nafaka ödememek için karşı dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

"2 AY ÖNCE BİTTİ"

İşte Soylu'nun görüştüğü Öztürk'ün açıklamalarından ara başlıklar: “2014 yılında aralarında bir karar almışlardı ancak barışmışlardı. 2019 yılında tekrar aralarında bir anlaşmazlık oluyor. Ve mahkemeye başvuruyorlar. Dosyaya da gizlilik kararı koyduruyorlar. Çift, 2 ay önce Bodrum Aile Mahkemesi'nde taraflar anlaşmalı olarak boşandı.

"30 BİN TL NAFAKA VERMEK İSTEMİYOR"

Bunun bilgisini ilk kez sizin programda geçiyoruz. Sibel Hanım'ın aylık 30 bin TL nafaka talebi oluyor ve Emrah Bey aylık gelirinin 400 Bin TL olduğunu söyleyerek bu parayı karşılayamayacağını beyan ederek karşı dava açmaya hazırlanıyor” diye açıklamalarda bulundu.