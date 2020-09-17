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    Ayşegül Yıldız: Belki 3 çocuktan biri Elif Ada’dır

    Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses'in çocuk açıklaması hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 08:08
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    Ayşegül Yıldız: Belki 3 çocuktan biri Elif Ada’dır

    Ayşegül Yıldız, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı.

    Yıldız, kızı Elif Ada’nın babası İbrahim Tatlıses’in “Şimdiki aklım olsa yedi çocuk yapmazdım. Üç tane yeter de artar bile” sözleri hatırlatılınca şöyle dedi:

    "CAHİLİYET DÖNEMİNDE OLABİLİR"

    “Belki o üç çocuktan biri Elif Ada’dır, nereden biliyorsunuz? İnsan, evladıyla ilgili şeylere zaman zaman kızabilir. Cahiliyet döneminde bir sürü çocuk yapıp sonra pişman olabilir. Bunlar üzülüp, kırılacak şeyler değil.”

    68 yaşındaki İbrahim Tatlıses 7 çocuk ve 9 torun sahibi.

    Ayşegül Yıldız: Belki 3 çocuktan biri Elif Ada’dır #1

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