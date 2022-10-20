Ayşegül Yıldız döndü

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sunuculuk yapmaya hazırlanıyor.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi, Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile uzun süredir Bursa'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Bir ay önce İstanbul'a dönen Ayşegül Yıldız'dan flaş bir açıklama geldi.

Kızı Elif Ada ile uzun süredir Bursa'da yaşayan Yıldız, bir ay önce İstanbul'a döndü. Yıldız, "Kızımı büyüttüm, yeniden İstanbul'a yerleştik." dedi.

Tatıses destek verdi

Sosyal medyada cesur pozlara imza atan Yıldız, "Hayat kısa, kendimi en mutlu hissettiğim işi yapmak istiyorum. Ekranlardan uzun süre uzak kaldım. Artık sunuculuk kariyerime devam edeceğim. İbrahim Bey de bu konuda en büyük destekçim." diye konuştu.