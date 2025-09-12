Bebeğini kaybetmişti! Oyuncu Ege Kökenli yaşadıklarını anlattı

Uzun zamandır birlikte olduğu Lior Ahituv ile evlenen oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı.

Kökenli, anne olmaya hazırlanıyordu. Ancak mayıs ayında, beş buçuk aylık hamileyken 22 haftalık bebeğini kaybetti.

"KUCAĞIMIZA ALAMADIK"

Ünlü oyuncu, acı haberi "Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık." sözleriyle duyurdu.

"TUTUNAMADI"

Katıldığı bir programda yaşadığı süreci anlatan oyuncu; "Maşallah istediğin gibi gidiyor, hiçbir sıkıntın yok’ diyordu. İçim rahat kardeşime gitmiştim, bir anda oldu. Hiçbir belirti yoktu. Benimki düşük değil, erken doğum vakasıydı.

Doktorlar, milyonda bir ihtimalle gerçekleşen bir durum olduğunu söylediler. Bir erken doğum vakası şeklinde oldu. Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik. Hâlâ kötü oluyorum konuşurken…

"BİR TESADÜF DEĞİL"

Takdiri ilahi deyip geçmek yerine, sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek kadar bu süreçte yaşanan kayıpları da kabullenmemiz gerekiyor. Benim yaşadığımın bir tesadüf olmadığını, pek çok annenin benzer acılar yaşadığını öğrendim. Bu konunun daha fazla konuşulması lazım."