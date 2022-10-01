Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
360.906
-1.84%
BTXN Coin
11.30
0.62%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Bella Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle tarihe geçti

    Paris'te insan tenine temas ettiğinde kumaşa dönüşen bir madde ile tasarlanan elbise, podyuma yarıçıplak gelen Bella Hadid’in üzerine enjekte edildi. Hadid, bu elbiseyle moda tarihine geçti.
    • 01.10.2022 - 20:20
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 20:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bella Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle tarihe geçti

    25 yaşındaki Bella Hadid, Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu.

    Bella Hadid, üzerine püskürtülen boyalarla oluşturulan beyaz elbisesiyle podyumda yürüdü.

    25 yaşındaki Hadid, beyaz topuklu ayakkabıları ve tek parça iç çamaşırıyla podyuma geldi.

    Sprey boyalarla giydirildi

    Elleriyle bedeninin üst kısmını kapatan Bella Hadid'e dört sanatçı, özel bir karışımı bir araya getirerek üzerine püskürtme yaptı.

    Çıplak bedenine beyaz boyalar püskürtülürken Hadid'in vücuduna püskürtülen beyaz boyalar, sonunda bir elbiseye dönüştü.

    Bella Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle tarihe geçti - VİDEO

    Moda tarihine geçti

    Bella Hadid'in üzerinde oluşturulan beyaz elbisenin son rötuşları da yapıldıktan sonra yıldız model, üzerindeki giysiyle podyumda yürüdü.

    25 yaşındaki Bella Hadid, moda tarihine geçti.

    Bella Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle tarihe geçti #1

    Bella Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle tarihe geçti #2

    Bella Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle tarihe geçti #3

    Bella Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle tarihe geçti #4

    Bella Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle tarihe geçti #5

    Bella Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle tarihe geçti #6


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Nkunku, Chelsea için gizlice sağlık kontrolüne girdi
    Dünyadan futbol

    Nkunku, Chelsea için gizlice sağlık kontrolüne girdi

    İzmir'de motosiklet sürücüsünün dikkati yavru kediyi ölümden kurtardı
    İç Haber

    İzmir'de motosiklet sürücüsünün dikkati yavru kediyi ölümden kurtardı

    Görüş Bildir