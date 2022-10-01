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Bella Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle tarihe geçti

Bella Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle tarihe geçti

Paris'te insan tenine temas ettiğinde kumaşa dönüşen bir madde ile tasarlanan elbise, podyuma yarıçıplak gelen Bella Hadid’in üzerine enjekte edildi. Hadid, bu elbiseyle moda tarihine geçti.