Berdan Mardini'yi dolandıran şahsın futbolcu olduğu ortaya çıktı

Bir futbolcu tarafından dolandırıldığı tespit edilen Berdan Mardini'yi dolandıran Tolgahan Nurhak isimli şahsın, Karbel Karaköprü Belediyespor kadrosunda yer almadığı duyuruldu.

Geçtiğimiz yıl 11 Şubat günü şarkıcı Berdan Mardini'yi telefonla arayan bir kişi, ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Birçok ünlünün de yardımda bulunduğunu ifade eden şahıs, para talep etti. Teklifi kabul eden Mardini, şahıstan banka bilgilerini isteyerek görüşmeyi sonlandırdı.

Ancak bir süre devam eden mesajlaşma sırasında durumdan şüphelenen Mardini, dolandırılmak üzere olduğunu anlayarak savcılığa başvurdu.

IBAN NUMARASINDAN TESPİT EDİLDİ

Savcılık, Mardini'yi arayan kişinin Şanlıurfa'daki Karaköprü Belediyespor'da forma giyen Tolgahan Nurhak olduğunu tespit etti.

Mesajlarda yer alan IBAN numarası da şüpheliye ait çıktı. Futbolcu, telefon hattını değiştirdiğini söyleyip suçlamayı reddetti.

10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Ancak savcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenledi. Futbolcunun 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Şüphelinin Karaköprü Belediyesporlu futbolcu Tolgahan Nurhak olduğu ve hakkında dava açıldığı yönündeki haberler üzerine, kulüpten açıklama yapıldı.

KADROLARINDA YER ALMIYOR

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, kadrolarında dolandırıcılık olayına ismi karışan Tolgahan Nurhak'ın bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bugün çeşitli medya kuruluşlarında yer alan bir habere göre kulübümüzde oynayan bir futbolcunun bir dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilmiştir. İsmi geçen şahsın, 2020-2021 sezonunda kulübümüzle hiçbir bağı olmayıp mevcut kadromuzda da yer almamaktadır. Konu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme adına bu açıklamanın yapılması gereği görülmüştür".