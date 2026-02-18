Beren Saat'in şarkısına yorum Nebahat Çehre'den yorum geldi: Bence çok sevilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk televizyonununun favori yapımlarından Aşk-ı Memnu'da Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre'den 'Beren Saat' yorumu geldi.

‘Aşk-ı Memnu’, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, 'İntikam' ve 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen Beren Saat, uzun süredir beklenen ‘CapitaliZoo’ adlı teklisini dinleyicisi ile buluşturmuştu. Ünlü ismin şarkısı ve klibindeki dans koreografisi sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Kimisi çok beğenmiş kimisi de hiç beğenmemişti.

BEREN YORUMU

Basın mensupları tarafından görüntülenen usta oyuncu, "Beren Saat'in yeni şarkısını dinlediniz mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"ZAMANLA SEVİLİR"

"Dinlemez miyim? Kızım benim o! Çok erken yorumlar dinledim. O tabii yanlıştı. Kulağa zaman içinde alışacak. Türkçe olmayan bir şarkı. Bence çok sevilecek sonra. Yani biraz dinlemek lazım'