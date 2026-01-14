Bergüzar Korel sporda! Sosyal medyadan fotoğraf yayınladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Halit Ergenç'in eşi üç çocuk annesi Bergüzar Korel her paylaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Timuçin Esen ile yeni dizisindeki müstehcen sahneleriyle şu sıralar çok konuşulan Bergüzar Korel, sıkı diyet ve spor programını aksatmıyor.

3. ÇOCUKTAN SONRA SPORA BAŞLADI

Ünlü oyuncu soğuk havalarda da sporu ihmal etmiyor. Yağışlı havaya rağmen spora giden Korel, egzersiz yaparken çekilen karesini de Instagram hesabından paylaştı. Korel'in fiziği görenler hayran bıraktı.

Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2010'da oğulları Ali'yi, 2020'de Han'ı ve 2021'de kızları Leyla'yı kucağına almıştı.