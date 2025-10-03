Beyninde kitle tespit edilen şarkıcı Lara son paylaşımıyla üzdü: "Vefayı da vefasızlığı da gördüm"

Bir döneme 'Katmer Katmer' şarkısıyla damga vuran şarkıcı Lara, bir dönem fırtına gibi esmişti.

Şimdilerde sosyal medya hesabında aktiflik gösteren ünlü şarkıcı, son olarak sevenlerini korkutan bir paylaşım yapmıştı. Beyninde bir kitle olduğunu açıklayan şarkıcı Lara, yeni bir paylaşım yapara müjdeli haberi sevenleriyle paylaşmıştı.

MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Beyninde kitle tespit edilen Lara, sevindiren haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız. Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşım Berivan Usta'ya gönülden teşekkür ederim."

Son olarak hastanede olduğu bu zorlu süreçte biricik babasının onu hiç yalnız bırakmadığını gözler önüne seren Lara, kıymetli babasına olan sevgisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dile getirdi. Şarkıcı paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"CANIM BABAM"

"Size buraya çıkarsız, gerçek fedakarlığın ve sevginin karesini bırakıyorum. Canım babam, hastane günlerim benim için gerçekten çok zordu. Tatil diye geldiğim Alanya'da günlerim hastanede geçti. Kaç saat uyuduğumu bilmesem de biliyorum ki ben bu uyuyana kadar babam başucumdan hiç ayrılmadı. Bu süreç beni bambaşka biri yaptı. Kimde ne kadar olduğumu, vefayı da vefasızlığı da gördüm. "