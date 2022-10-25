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    Beyonce'nin 10 yaşındaki kızı yardım gecesine damga vurdu

    Geniş bir hayran kitlesi olan başarılı şarkıcı Beyonce, kızı ve eşiyle birlikte yardım gecesine katıldı. Şarkıcının kızı, müzayedede elmas küpeler için 80 bin dolarlık teklif verdi.
    • 25.10.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 17:47
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    Beyonce'nin 10 yaşındaki kızı yardım gecesine damga vurdu

    Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ve Jay-Z’nin, Blue Ivy isimli bir kızı bulunuyor.

    Geçtiğimiz günlerde kızıyla birlikte Giyilebilir Sanat Galası'na katılan Beyonce, tercih ettiği kıyafetiyle adından söz ettirdi.

    Verdiği teklifle şaşırttı

    Galaya damga vuran bir diğer isim de ünlü çiftin 10 yaşındaki kızları Blue Ivy oldu.

    Galada yapılan açık artırmaya katılan küçük Ivy, bir çift elmas küpe için 80 bin doların üzerine teklif verdi.

    Beyonce nin 10 yaşındaki kızı yardım gecesine damga vurdu #1

    Küpeler 105 bin dolarlık teklife gitti

    Teklifin ardından başlayan rekabet, 105 bin dolarlık teklifle başkasına giderken Ivy, tüm davetlileri şaşırtmayı başardı.

    6 yaşında da aynı galaya katılmıştı

    Müzayedeye katılanlar, 10 yaşındaki bir çocuğun bu miktarda bir teklif verebilmesini çok şaşırtıcı buldu.

    Ivy’nin, henüz 6 yaşındayken aynı gala etkinliğinde 19 bin dolarlık teklif verdiği biliniyor.

    Beyonce nin 10 yaşındaki kızı yardım gecesine damga vurdu #2

    Beyonce nin 10 yaşındaki kızı yardım gecesine damga vurdu #3

    Beyonce nin 10 yaşındaki kızı yardım gecesine damga vurdu #4


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