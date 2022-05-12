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    Bilge Öztürk: Evlilik benim için önemli değil

    Bilge Öztürk, küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile olan ilişkisiyle ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 13:20
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    Bilge Öztürk: Evlilik benim için önemli değil

    Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile birlikte Megastar Tarkan'ın eski sevgilisi olarak bildiğimiz 44 yaşındaki Bilge Öztürk, döner dönmez Nişantaşı'nda görüntülendi.

    Daren Gerede Erkaya ile ilişkileri tam gaz devam eden Öztürk, "evlilik" hakkında gelen sorular üzerine açıklama yaptı.

    "Evlilik benim açımdan etkisiz eleman"

    Bilge Öztürk, "Olumlu ya da olumsuz bir fikir belirtmek istemiyorum. Evlilik olduğu zaman kendinden olsun. Olsun diye de can atmıyorum. Olursa da karşı değilim. Aşağı yukarı 11 ay oldu, çok mutluyuz. Bu kadar yıl evliliği önemsiyor olsaydım bir adımda bulunurdum. Evlilik benim açımdan etkisiz eleman. Olması ya da olmaması önemli değil. Arayacağım kurum değildir. İki kişi arasındaki güçlü bağa inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Bilge Öztürk: Evlilik benim için önemli değil #1

    Bilge Öztürk: Evlilik benim için önemli değil #2


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