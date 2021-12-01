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- Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle tatilde
Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle tatilde
Megastar Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 08:50
- Güncelleme : 01.12.2021 - 09:38
Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk'ten bikinili pozlar geldi.
TATİLDE
44 yaşındaki avukat, Bermuda'nın başkenti Hamilton'da bikinili karelerini Instagram'dan yayınladı. Öztürk, kareye mavi kalp emojisi koydu.
YORUM YAĞDI
Bir fotoğrafını da Instagram'ın hikâye bölümünden yayınlayan avukatın düzgün fiziği dikkat çekti. Bilge Öztürk'ün bikinli kareleri takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.