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    Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle tatilde

    Megastar Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 09:38
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    Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle tatilde

    Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk'ten bikinili pozlar geldi.

    TATİLDE

    44 yaşındaki avukat, Bermuda'nın başkenti Hamilton'da bikinili karelerini Instagram'dan yayınladı. Öztürk, kareye mavi kalp emojisi koydu.

    YORUM YAĞDI

    Bir fotoğrafını da Instagram'ın hikâye bölümünden yayınlayan avukatın düzgün fiziği dikkat çekti. Bilge Öztürk'ün bikinli kareleri takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle tatilde #1Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle tatilde #2

    Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle tatilde #3Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle tatilde #4

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