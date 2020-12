Billur Kalkavan, 36 yaşındaki sevgilisiyle 11'inci yılını kutladı

Billur Kalkavan, 11 yıldır beraber olduğu Buğra Bahadırlı'ya sosyal medya üzerinden "Seni o kadar çok seviyorum ki" sözleriyle aşkını haykırdı.

58 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan ile 36 yaşındaki sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın ilişkisi tam gaz devam ediyor.

2009 yılından beri beraber olan çift, dün ilişkilerinin 11’inci yılını kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM, NİCE 11'LERE BEBİŞ"

Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan bir karesini paylaşarak "11 yıldır her türlü acayipliğime tahammül ettiğin, her gün 100 kere beni sevdiğini söylediğin, hep sakin ve sevecen olduğun, her soruna çözüm bulduğun ve benimle hep eğlendiğin için sana sonsuz teşekkür ederim. Seni o kadar çok seviyorum ki... Nice 11’lere bebişim." notunu düştü.

Paylaşıma ise birçok ünlü isimden "Maşallah" yorumu geldi.