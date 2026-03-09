Bir aşk daha bitti! Aleyna Kalaycıoğlu ile rapçi Canbay ayrıldı

Aleyna Kalaycıoğlu ile rap dünyasının tanınan ismi Canbay büyük bir aşk yaşıyordu. Evlenmeleri beklenilen ünlü çiftt, ani bir kararla yollarını ayırdı. "Nazar değmesin" diyerek başladıkları ve her fırsatta mutluluklarını dile getiren çift, her şeyi sildi.

TAKİPLEŞME BİTTİ

Sosyal medyada birbirlerini yakından takip eden ve paylaşımlarıyla dikkat çeken ikili, karşılıklı olarak takibi de bıraktı.

HER ŞEYİ SİLDİLER

Takibi bırakma hamlesinin ardından çiftin sosyal medya hesaplarındaki temizlik de dikkatlerden kaçmadı. Birlikte çekildikleri romantik kareleri ve hikayeleri profillerinden kaldıran ikili, adeta aşklarının izlerini sildi.

Daha önce ilişkisi hakkında konuşan Kalaycıoğlu, "Güzel bir ilişkim var şu anda. Evrenden çağırdım. Nazar değecek diye korkuyorum, o yüzden çok konuşmak istemiyorum." demişti.